Турция крупно уступила Исландии и потеряла шансы на ЧМ – ВИДЕО

2017-10-07 09:37 | www.oxu.az | 5

Сборная Турции по футболу провела очередную встречу в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.

Как передает Oxu.Az, «янычары» принимали в городе Эскишехир команду Исландии.

Матч завершился победой гостей со счетом 3:0. В составе «викингов» отличился Гудмундссон (32), Бьярнсон (39) и Арнасон (50).

В другом матче этой группы Хорватия неожиданно не смогла обыграть дома Финляндию, сыграв вничью – 1:1. Украина на выезде победила Косово – 2:0.

После этого результата подопечные Луческу, в активе которых 14 очков, утратили шансы на мундиаль. Исландия с 19 набранными очками возглавляют группу. Хорватия и Украина с 17 очками делят второе и третье место.

В последнем матче Турция будет гостить у Финляндии, а Исландия в родных стенах примет Косово. В центральной встрече тура Украина и Хорватия поспорят за вторую строчку.

С.Б.

