Турция крупно уступила Исландии и потеряла шансы на ЧМ – ВИДЕО

2017-10-07 09:37 | www.oxu.az | 5
Сборная Турции по футболу провела очередную встречу в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.
Как передает Oxu.Az, «янычары» принимали в городе Эскишехир команду Исландии.
Матч завершился победой гостей со счетом 3:0. В составе «викингов» отличился Гудмундссон (32), Бьярнсон (39) и Арнасон (50).
В другом матче этой группы Хорватия неожиданно не смогла обыграть дома Финляндию, сыграв вничью – 1:1. Украина на выезде победила Косово – 2:0.
После этого результата подопечные Луческу, в активе которых 14 очков, утратили шансы на мундиаль. Исландия с 19 набранными очками возглавляют группу. Хорватия и Украина с 17 очками делят второе и третье место.
В последнем матче Турция будет гостить у Финляндии, а Исландия в родных стенах примет Косово. В центральной встрече тура Украина и Хорватия поспорят за вторую строчку.