Вице-премьер Кыргызстана погиб в ДТП

2017-10-07 09:40 | www.oxu.az | 5

Автомобиль, в котором находился вице-премьер Кыргызстана Темир Джумакадыров, сегодня утром столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на трассе Бишкек - Кара-Балта, сообщает Oxu.Az. со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

В результате ДТП погиб сам Джумакадыров, а также его помощник и водитель.

Сообщается, что Джумакадыров, который также занимал пост главы Республиканского штаба по проведению выборов, направлялся в город Талас для проверки готовности избирательных участков.

Водитель грузовика госпитализирован. Информации о вероятной причине ДТП не приводится.

Н.Г