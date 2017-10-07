Уэйн Руни приступил к бесплатной покраске скамеек

2017-10-07 09:48 | www.oxu.az | 5

Британский футболист Уэйн Руни начал отрабатывать 100 часов обязательных работ, назначенных судом за езду в нетрезвом виде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, журналисты издания обнаружили нападающего «Эвертона» красящим скамейки в саду дома престарелых неподалеку от своего дома стоимостью в шесть миллионов фунтов в городе Престбери (графство Чешир).

Руни был задержан 1 сентября с некоей Лаурой Симпсон. Алкотестер показал трехкратное превышение допустимого уровня алкоголя. Спортсмен признал вину.

На следующий день его беременная жена Колин ушла из дома вместе с тремя детьми.

Руни — самый результативный игрок в истории сборной Англии. На его счету 53 гола в 119 матчах. Этим летом футболист прекратил выступление за национальную команду.Его зарплата составляет 150 тыс. фунтов в неделю.