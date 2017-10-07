Сопредседатели Минской группы прибыли в Баку

2017-10-07 10:01 | www.oxu.az | 5

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик прибыли в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, планируется, что сегодня они проведут встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, что 6 октября посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта встретились с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване. В ходе встречи обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также вопрос организации встречи президентов Азербайджана и Армении.

Отметим, что для сопредседателя МГ ОБСЕ от США Эндрю Шофера - это первый визит в регион с момента его назначения на эту должность.

Ожидается, что по итогам визита сопредседатели МГ ОБСЕ распространят совместное заявление.