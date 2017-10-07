В Хызы произошло ДТП, есть погибшие и раненые

2017-10-07 10:07 | www.oxu.az | 4

На участке шоссе Баку-Губа, пролегающем по территории Хызинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Oxu.Az.

Автомобиль марки Mercedes врезался в препятствия на обочине дороги.

В результате происшествия погибли 2 человека. Оба погибших - граждане России.

На место происшествия была привлечена Служба спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям. Один из погибших в результате аварии - Заки Наги оглу Нагиев 1990 г.р., а другая - Эльнара Заман гызы Нагиева 1971 г.р.

Кроме того, во время происшествия еще два человека тяжело пострадали. Пострадавшие были доставлены в Республиканскую клиническую больницу им. академика М. Миргасымова.

По факту ведется расследование.

Н.Г.