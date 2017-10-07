Узбекистан произведет 15 тысяч хлопкоуборочных машин

2017-10-07 10:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане разработана пятилетняя программа поэтапного перехода к механизированному сбору хлопка.

Как сообщил заместитель премьер-министра республики Нодир Отажонов, в течение пяти лет механизация этого процесса превысит 80 процентов.

"Всего за это время планируется произвести порядка 15 тысяч хлопкоуборочных машин. Пока это предварительные цифры, по мере развития нашего производства мы их будем корректировать. Сегодня парк превышает тысячу хлопкоуборочных машин, однако, уже в будущем году будет поставлено еще более двух тысяч. Также будут широко применяться сеялки точного высева для упрощения машинного сбора", — отметил он.

Отажонов также сказал, что в Узбекистане на начало октября собрано свыше 60 процентов урожая хлопка.

По его словам, это произошло в том числе за счет привлечения к оплачиваемым сезонным работам незанятого населения.

В дальнейших планах Узбекистана — кардинальное совершенствование системы оплаты труда сезонных рабочих.

Ранее правительство установило тарифы по оплате труда за сбор хлопка-сырца урожая 2017 года.

На первом этапе цена за один килограмм хлопка-сырца при ручном сборе составила 450 сумов, на втором этапе — с 1 октября 2017 года — возросла до 500 сумов. В 2016 году цена за один килограмм ручного сбора хлопка-сырца составляла 285 сумов.

В Узбекистане ежегодно производится около 3,5 миллиона тонн хлопка и 1-1,2 миллиона тонн волокна. В течение последних 10 лет внутреннее потребление хлопка-волокна в стране выросло с 15 до более чем 50 процентов.

(Автор: Нигяр Гулиева)