Дочь Джеки Чана призналась в гомосексуальности

2017-10-07 10:35 | www.oxu.az | 4

Дочь всемирно известного гонконгского актера Джеки Чана Этта У Чжолинь совершила каминг-аут.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она сообщила в Instagram.

Она выложила фотографию на радужном фоне и написала: «Если кто-то не понял, я лесбиянка», — передает ST. В данный момент подпись заменена на хештеги #лгбт, #лесбиянка и #адрогинность.

По данным ST, девушкой Чжолинь является Энди Отом. Она опубликоваласовместный снимок и описала трудности, с которыми приходится сталкиваться в гонконгском обществе. «Мы живем в интернациональном городе, и все-таки тут столько ханжей. Но это неважно, потому что я знаю, что ты будешь рядом каждое утро. Я люблю тебя», — заявила женщина.

В четверг СМИ распространили информацию о том, что актриса Рената Литвинова и певица Земфира поженились в Швеции. Представитель Литвиновой назвал сообщения клеветой.