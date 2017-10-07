Правительство КР перенесло презентацию Единого портала электронных госуслуг

2017-10-07 10:31 | www.trend.az | 6

В связи с трагической гибелью в дорожно-транспортном происшествии вице-премьер-министра Кыргызстана Темира Джумакадырова презентация Единого портала электронных государственных услуг и проекта по внедрению «Информационных киосков», намеченная на 9 октября 2017 года в Государственной резиденции «Ала-Арча», переносится на другой день, передает КНИА «Кабар».

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, о дате и месте проведения презентации будет сообщено дополнительно.