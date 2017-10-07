Антитеррористические учения прошли успешно - ДВД Алматы

2017-10-07 10:35 | www.trend.az | 5

ДВД Алматы сообщило об успешном завершении антитеррористических учений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антитеррористическое учебное мероприятие по отработке навыков взаимодействия при возникновении угрозы на объектах уязвимых в террористическом отношении, проведенное на территории городской клинической больницы №4, завершено», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

По данным полицейских, задействованные в учениях службы и подразделения с поставленными учебными задачами, направленными на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей путем поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождению заложников и нейтрализации террористов, справились.

Алматинский городской оперативный штаб по противодействию терроризма благодарит жителей и гостей города за проявленное понимание и спокойствие.