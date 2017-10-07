США отменят санкции против Судана

2017-10-07 10:42 | www.oxu.az | 6

США приняли решение об отмене экономических санкций против Судана, сообщает Oxu.Az. со ссылкой на Reuters.

В Белом доме пояснили, что Судан неоднократно заявлял о желании нормализовать отношения с США.

Также власти США отметили усилия Судана по борьбе с терроризмом и соблюдению прав человека.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что международное сообщество может договориться о снятии санкций с России.

Н.Г.