Федерация гимнастики Азербайджана отмечает 15-летие

2017-10-07 10:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Седьмое октября является знаменательным днем для Федерации гимнастики Азербайджана (AGF). Ровно 15 лет назад на учредительной конференции официально подтвердилось реструктурирование федерации с избранием Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой президентом AGF. Именно с этого дня началось развитие гимнастики в Азербайджане, что, иными словами, можно назвать возрождением гимнастики в независимом Азербайджане.

AGF, включенная в список отличившихся своей деятельностью федераций и награждавшихся Международной федерацией гимнастики (FIG) за последние три года подряд, в первые годы после реструктурирования занималась развитием трех видов гимнастики. А с конца 2013 года в деятельность AGF входят все семь видов гимнастики, признанных Международной федерацией.

Главными особенностями развития гимнастики в стране в течение 15 лет являются динамичность, стремление к массовому привлечению населения к видам гимнастики и завоеванию твердой позиции среди мировой гимнастической общественности, а также решительность и уверенность во всех начинаниях.

Призовые места, занимаемые гимнастами Азербайджана на Чемпионатах Европы и мира, участие спортсменов в Олимпийских играх, проведение в Баку крупных соревнований UEG (Европейский союз гимнастики) и FIG, избрание представителей AGF в руководящие органы данных структур, организация в Баку совещаний руководящих органов FIG, являются результатом эффективной стратегии, выполненной с первых дней после возрождения гимнастики в 2002 году.

Milli Gimnastika Arenası (MGA, Национальная Арена Гимнастики), специализирующаяся на всех шести соревновательных видах гимнастики и принявшая все крупные международные соревнования по гимнастике, проведенные в Баку со дня ее открытия в 2014 году, привлекает своей уникальностью внимание не только гимнастов, охотно приезжающих на учебно-тренировочные сборы, но и всех любителей спорта из разных стран мира.

Коллектив AGF поздравляет всю гимнастическую общественность во главе с ее президентом Мехрибан Алиевой, с юбилеем федерации. AGF выражает Мехрибан Алиевой искреннюю благодарность за поддержку и внимание, невероятные организаторские способности руководителя, что привело к 15-летней успешной деятельности.