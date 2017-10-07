Российскому рэперу запретили въезд на Украину

2017-10-07 10:48 | www.oxu.az | 5

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Вячеславу Машнову, известному под псевдонимом Гнойный, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ .

Указано, что Гнойный «незаконно пересекал границу Украины», приехав в Крым, где провел выступление.

При этом говорится, что рэпер также отличился резкими и оскорбительными высказываниями в адрес Украины.

«Сообщаем, что службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда указанному вами в запросе лицу», — сообщается в ответе СБУ.

В документе нет информации, на какой срок рэпер стал персоной нон грата на Украине.

Ранее Гнойный попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.