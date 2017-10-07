ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ

2017-10-07 10:51 | www.trend.az | 5

За сутки ВКС РФ уничтожили в Сирии 120 террористов, выходцев из Таджикистана, Ирака и Северного Кавказа, и отряд из 60 иностранных наемников. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, "в результате ударов в районе Абу-Кемаля уничтожен опорный пункт и около 40 террористов, выходцев из Таджикистана и Ирака, а также семь автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением (ДШК и ЗУ-23-2)". "В районе н.п. Меядин уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых девять выходцев с Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов", - добавил генерал.

"Южнее Дейр-эз-Зора в долине р. Евфрат воздушным ударом ликвидирован отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков, выходцев из СНГ, Туниса и Арабской Республики Египет. Также уничтожены 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением", - сказал Конашенков.