Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана выросли на 18%

2017-10-07 10:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет свыше 1,95 миллиарда манатов, что на 18 процентов превышает показатель девяти месяцев прошлого года, следует из отчета ГТК.

При этом отчисления за август превысили 243 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили почти 56,2 миллиона манатов, НДС - 176,3 миллиона манатов, акцизов - 7,8 миллиона манатов, дорожного налога - 3,4 миллиона манатов.

По сравнению с сентябрем 2016 года поступления от таможенных пошлин сократились на 1,4 процента, от НДС - выросли почти на 10 процентов, акцизов – сократились на 1,9 процента, дорожного налога – выросли на 41,7 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год составляет 2,205 миллиарда манатов.

Официальный курс на седьмое октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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