Рассмотрена апелляционная жалоба «Дели Самира»

2017-10-07 11:01 | www.oxu.az | 5

В Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы, поданной на приговор в отношении Самира Асланова, обвиняемого в вымогательстве, незаконном хранении оружия и обороте наркотических средств и Фикрета Эфендиева, обвиняемого в вымогательстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Мирпаши Гусейнова апелляционная жалоба обоих лиц не была удовлетворена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Напомним, что в 2015 года сотрудники Управления полиции Сураханского района задержали жителя Баку С.Асланова, 1975 года рождения, и Ф.Эфендиева. У них изъяли автомат и 10 грамм героина.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил С.Асланова к 11 годам, а Ф.Эфендиева – к 10 годам лишения свободы.

С.Асланов известен в криминальном мире по прозвищу «Дели Самир» (Сумашедший Самир).

Э.А.

