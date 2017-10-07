В Баку пройдет азербайджано-австралийский бизнес-форум

2017-10-07 10:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку 18 октября 2017 года пройдет азербайджано-австралийский бизнес-форум, сообщает в субботу сайт Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Бизнес-форум будет организован при поддержке министерства экономики.

В мероприятии примут участие свыше 20 австралийских компаний, специализирующихся в сферах туризма, логистики, транспорта, строительства, образования, права, недвижимости, виноградарства, виноделия, производства молочных продуктов, мясной продукции, а также в горнодобывающей промышленности и других отраслях.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Австралией в январе-августе 2017 года составил 3,7 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт австралийской продукции.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli