Цепная авария в Баку – ВИДЕО

2017-10-07 11:08 | www.oxu.az | 5

В Баку произошла цепная авария, есть пострадавшие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано в Насиминском районе.

Так, на проспекте Азадлыг перед зданием Насиминского районного управления полиции водитель автомобиля Chevrolet Сархан Намазов потерял управление.

В результате управляемый им автомобиль врезался в стоящее на обочине дороги такси марки "ВАЗ-21012", за рулем которого находился Низами Велиев.

От силы удара "ВАЗ-21012" врезался в припаркованный перед ним автомобиль "Лада Приора".

В результате аварии пострадали трое пассажиров "ВАЗ-21012" и водитель Chevrolet. Они были были доставлены в больницу.

По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.

Н.Г.