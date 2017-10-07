Цепная авария в Баку – ВИДЕО

2017-10-07 11:08 | www.oxu.az | 5
В Баку произошла цепная авария, есть пострадавшие.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано в Насиминском районе.
Так, на проспекте Азадлыг перед зданием Насиминского районного управления полиции водитель автомобиля Chevrolet Сархан Намазов потерял управление.
В результате управляемый им автомобиль врезался в стоящее на обочине дороги такси марки "ВАЗ-21012", за рулем которого находился Низами Велиев.
От силы удара "ВАЗ-21012" врезался в припаркованный перед ним автомобиль "Лада Приора".
В результате аварии пострадали трое пассажиров "ВАЗ-21012" и водитель Chevrolet. Они были были доставлены в больницу.
По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.
Н.Г.