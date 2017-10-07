Глава МИД Саудовской Аравии допустил скорое снятие санкций с России

2017-10-07 11:15 | www.oxu.az | 5

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что попытается договориться с международным сообществом о снятии санкций с России, сообщает Oxu.Az. со ссылкой на РИА Новости.

"Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций", говорится в заявлении аль-Джубейра.

По мнению главы МИД Саудовской Аравии, развитие отношений с Россией не нарушает стратегического партнёрства Эр-Рияда и Вашингтона.

Н.Г.