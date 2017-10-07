В Азербайджане проверят знания мигрантов

2017-10-07 11:19 | www.oxu.az | 4

Государственная миграционная служба 11-12 октября проведет конкурс для иностранцев и лиц без гражданства, обратившихся для получения разрешения на постоянное проживание в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, целью собеседования является проверка знаний иностранцами своих прав и обязанностей, предусмотренных законами Азербайджанской Республики, а также знания государственного языка.

На собеседование в целом приглашено 95 человек, 48 из которых пройдут его 11 октября, а 12 октября будут проверены знания остальных иностранцев.

Э.А.

