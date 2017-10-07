Названа дата выхода нового «Форсажа»

2017-10-07 11:24 | www.oxu.az | 5

Стала известна дата выхода спин-оффа «Форсажа» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее сообщалось, что премьеру девятого «Форсажа» перенесли на 2020 год.

Теперь оказалось, что спин-офф выйдет в прокат 26 июля 2019-го. В центре событий окажутся агент Люк Хоббс в исполнении Джонсона и один из бывших главных злодеев франшизы Декард Шоу, которого играет Стейтем.

Джонсон впервые появился во франшизе в 2011 году («Форсаж 5»). К настоящему времени он сыграл в четырех из восьми лентах проекта.

У Стэйтема было камео в шестом «Форсаже», затем он сыграл еще в двух частях.