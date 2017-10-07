Сборную Азербайджана в Германии встретил только один болельщик – ВИДЕО

2017-10-07 11:32 | www.oxu.az | 5
Национальная команда Азербайджана по футболу отправилась в Германию для проведения заключительного матча отборочного турнира Чемпионата мира 2018.
Как передает Oxu.Az, по прибытии нашу сборную встретил только один болельщик.
По информации в соцсетях, им был член фан-группы «Milli dəstə» Шамиль Мустафаев.
Одинокий болельщик попытался компенсировать количество качеством, зажег файер и спел песню.
Отметим, что встреча Германия-Азербайджан пройдет 8 октября и начнется в 22:45 по бакинскому времени.