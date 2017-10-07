В «CinemaPlus» состоялось открытие 4-ого Азербайджанского Молодежного Кинофестиваля.

2017-10-07 11:40 | www.oxu.az | 5

В кинотеатрах премиум класса «CinemaPlus» с 1-ого по 3-е Октября состоялось открытие 4-ого Азербайджанского Молодежного Кинофестиваля в партнёрстве с Посольством США, а также дубляжной студией Cinemazadeh, музыкальной школой Desperado, Azerbaijan Alumni Association и American Film Showcase.

Были показаны фильмы из Азербайджана, Америки и Европы, а также эксклюзивные презентации различных фильмов, мастер-классы, была предоставлена сессия вопросов и ответов с иностранными режиссерами.

Более 40 фильмов были отобраны азербайджанскими участниками на тему «Расскажи свою историю». Во время показа были фильмы из Баку, а также из регионов.

Первый день фестиваля прошел в кинотеатре «CinemaPlus Gənclik Mall» с фуршетом и живой музыкой группы Ahmedowsky Trio.

C короткой речью об открытии фестиваля выступили: основатель и организатор Майкл Райборн, представитель посольство США Фергани Алиев, режиссер Самир Керимоглу и специальный гость Пабло Махаве. Прошел показ документального фильма «Hello Neighbor», о беженцах и вынужденных переселенцах, снятый режиссерами США, а также фильмы вынужденного переселенца режиссера Фридун Джоинда. В конце первого дня на вопросы был дан ответ через прямую видеосвязь с Фридуном Джоиндоном.

На второй день фестиваля в кинотеатре «CinemaPlus Azərbaycan» прошел показ около 40 фильмов молодых режиссеров и участников из Азербайджана. Затем последовало два коротких грузинских фильма и один из этих фильмов от режиссера Тамта Габричидзе, который ответил на вопросы аудитории и поделился своим опытом. Пабло Махаве также выступил с презентацией об использовании виртуальной реальности в документальных фильмах и ответил на вопросы гостей.

В последний день фестиваля в кинотеатре «CinemaPlus Gənclik Mall» были продемонстрированы фильмы победителей, и прошла церемония вручения награждений. Все участники фестиваля получили сертификаты, а участникам, занявшие 1, 2 и 3-е места получили подарки. Заместитель Генерального директора сети кинотеатров «CinemaPlus» и директор дубляжной студии «Cinemazadeh» Джафар Ахундзаде представил победителям награды.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.