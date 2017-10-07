Новое соглашение откроет новую страницу в развитии связей между Азербайджаном и ЕС - депутат

2017-10-07 11:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в расширении связей с Европейским cоюзом (ЕС), и связи сторон динамично развиваются, сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров, комментируя сказанное Президентом Ильхамом Алиевым о развитии связей между Азербайджаном и ЕС на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС.

Насиров подчеркнул, что связи между Азербайджаном и ЕС интенсивно развиваются в особенности в сфере энергетической безопасности.

Он отметил, что реализация проекта "Южный газовый коридор" поможет Европе в диверсификации ее энергоисточников. "Азербайджан - ведущая сила в проекте "Южный газовый коридор", и этот проект является самым важным олицетворением наших двусторонних связей", - сказал депутат.

По словам Насирова, связи между Азербайджаном и ЕС динамично развиваются и в рамках "Восточного партнерства".

"Азербайджан хочет продолжить свои отношения с ЕС в рамках нового документа о стратегическом партнерстве, и в этом направлении идет работа. Данный документ подготовлен Азербайджаном и представлен ЕС. Это само по себе является важным событием, так как обычно такие документы странам-партнерам представляет ЕС. Подписание нового соглашения откроет новую страницу в развитии отношений", - сказал депутат.

Отметим, что четвертого октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза, в которую вошли аккредитованные в Брюсселе послы Европейского союза.

(Автор: Эльчин Мехтиев)