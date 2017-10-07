Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-10-07 12:07 | www.apa.az | 4

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, днем 8 октября местами на Абшеронском полуострове есть вероятность кратковременных дождей. Будет преобладать южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью прогнозируется 14-16, днем 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся в некоторых местах восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 9-14 градусов тепла.