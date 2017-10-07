Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ - ОБНОВЛЕНО

2017-10-07 12:34 | www.apa.az | 4

Как передает АПА, на встрече обсуждались ход и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, организация встречи на высоком уровне.

Затем И.Алиев принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера. Президент Азербайджана пожелал новому посреднику от США успехов в деятельности. И.Алиев на встрече выразил сожаление, что, несмотря на усилия сопредседателей МГ ОБСЕ, конфликт остается нерешенным. Он подчеркнул, что виной этому позиция Армении, которая хочет сохранить статус-кво, не освобождает оккупированные азербайджанские территории и не выполняет резолюции Совбеза ООН. Он добавил, что в настоящее время переговорный процесс возобновлен, ведутся конструктивные работы по урегулированию конфликта в рамках норм международного права. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в скорейшем решении конфликта.

Э.Шофер подчеркнул, что статус-кво неприемлем и он приложит усилия для поиска путей мирного решения конфликта в рамках международных норм.

11:04

7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти, Игоря Попова, Эндрю Шофера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба президента.