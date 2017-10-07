Объявлен дневник тбилисской встречи министров иностранных дел ГУАМ

2017-10-07 12:54 | www.apa.az | 4

Объявлен дневник встречи министров иностранных дел ГУАМ, которая пройдет 8 октября в Тбилиси и будет приурочена к 20-летию организации.

Как передает грузинское бюро АПА, визит в Тбилиси также совершит делегация во главе с генсеком ГУАМ Алтаем Эфендиевым, которая встретится с вице-премьером, главой МИД Грузии Михеилем Джанелидзе.

По итогам встречи министров иностранных дел ГУАМ будет подписана совместная декларация и состоится пресс-конференция. Министры также встретятся с президентом и премьером Грузии – Гиорги Маргвелашвили и Гиорги Квирикашвили.

Отметим, что в 2017 году в ГУАМ председательствует Грузия.