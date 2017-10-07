Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

2017-10-07 13:45 | www.apa.az | 4

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба президента. Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, новых успехов в его деятельности во имя благополучия народа России.

Владимир Путин поблагодарил за поздравление и оказанное ему внимание.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружеские отношения между Азербайджаном и Россией, основанные на принципах стратегического партнерства, будут успешно развиваться и впредь во всех областях, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.