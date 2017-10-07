Ряд улиц Баку перекроют

2017-10-07 11:56 | www.oxu.az | 4

"Азеравтойол" в целях регулирования движения автотранспортных средств продолжает работы по окраске имеющихся и прокладке новых дорожных линий и указателей.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе ОАО "Азеравтойол" сегодня вечером с 22:00 по улице Истиглалийят в Сабаильском районе, также с 00:00 на участке дороги от пересечения проспекта Нефтчилер с улицой Рашида Бейбутова до пересечения с улицой Юсифа Сафарова будут проведены работы по прокладке новых горизонтальных линий.

В связи с работами на названной территории движение автотранспортных средств будет полностью или частично ограничено.

Работы будут завершены до утра.

Н.Г.