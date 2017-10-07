Прогноз погоды на завтра

2017-10-07 12:07 | www.oxu.az | 4

8 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, днем 8 октября местами на Абшеронском полуострове есть вероятность кратковременных дождей. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью прогнозируется 14-16, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть переменчивый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 9-14 градусов тепла.

Э.А.

