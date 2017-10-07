В Губе проходит красочный Фестиваль яблок и ковра (ФОТО)

2017-10-07 11:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Губе в Парке имени Гейдара Алиева открылся V Фестиваль "Праздник яблок" и первый Фестиваль ковра, сообщает Trend Life.

Город Губа славится тем, что здесь выращивают самые вкусные яблоки в Азербайджане. Осенний сезон начинается со сбора урожая - лучшие сорта яблок бережно собираются в ящики и отправляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются в ближайшие страны.

Яблоко - это символ Губы, ему посвящена скульптура у въезда в город, в честь него проводится ежегодный фестиваль, на который съезжаются гости со всей страны. Город в эти дни буквально утопает в яблоках. Пальмет, семеринка, фуджи - сортов много. Десятки хозяйств привезли свою лучшую продукцию и соревнуются в различных конкурсах, например на самое большое яблоко или самый вкусный яблочный джем, самый вкусный сок или яблочный торт.

В связи с пятилетием проведения Праздника яблок подготовлен обширный план мероприятий, в рамках которого представлены различные сорта яблок и продукция из них, а также выращенная в районе плодо-овощная продукция, выступают танцевальные и музыкальные коллективы, исполнители народной музыки, свое мастерство показывают канатоходцы и ремесленники, гостям представлены торты и сладости из яблок, варенья и компоты, для гостей организованы экскурсии по достопримечательностям Губинского района Азербайджана.

В рамках первого Фестиваля ковра, гостям рассказывается об истории и этапах развития ковроткачества в районе, проходит выставка-продажа ковров и ковровых изделий.

В празднике принимают участие гости из зарубежных стран, дипломаты, общественные деятели, деятели науки, культуры и искусства, представители различных народностей страны.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рубаба Мусаева)