В минфине Туркменистана произведены кадровые назначения

2017-10-07 11:37 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Заместителями министра финансов и экономики Туркменистана назначены Ровшен Нурягдыев и Эзизгелди Аннамухаммедов.

Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана.

В Туркменистане в четверг было создано министерство финансов и экономики. Новое ведомство объединило министерство финансов и министерство экономики и развития и стало их правопреемником.

Согласно указу главы государства, данная мера была предпринята в целях преобразования финансово-экономического и банковского комплекса Туркменистана, совершенствования его деятельности.

(Автор: Гусейн Гасанов)