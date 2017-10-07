Азербайджанская певица рассказала о неверных мужьях

2017-10-07 12:14 | www.oxu.az | 5

Азербайджанская певица Афет Фармангызы на своей странице «Instagram» написала, что годы назад столкнулась с изменой.

Как передает Oxu.Az, певица прокомментировала эпизод, когда ей прислали цветы в прямом эфире.

«Присланные цветы не имеют ко мне отношения. Одним словом, отправивший мне цветы – не мой возлюбленный! У меня нет возлюбленного. Подлец, которому я отдала 11 лет своей жизни, оставила свое призвание, чтобы потом застать его с любовницей, настолько отвратил меня от жизни, что я уже не могу никому доверять. Я люблю только Аллаха, своего сына и вас. Счастлива ли я? Да, ведь 99 процентов женщин знают, что их обманывают мужья и возлюбленные, а меня никто не обманывает! В шоу-бизнесе многие имитируют любовь, чтобы вызвать чью-то ревность. Будто у них настоящие мужья, будто они любят друг друга. Все прекрасно друг друга знают. Чем иметь такого «фонограммного» мужа, лучше быть одной. Если я дам повод одному из этих «муженьков», он все бросит и прибежит ко мне. Но мне не нужны эти подлецы!», - написала она.