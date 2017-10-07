Замглавы МИД РФ и посол Ирана в Москве обсудили ситуацию в Сирии

2017-10-07 11:53 | www.trend.az | 5

Специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Иран в Москве Мехди Санаи ситуацию в Сирии, говорится в сообщении МИД России, передает Иран (ИРНА.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на комплекс вопросов сирийского урегулирования, в том числе в свете итогов 6-й Международной встречи по Сирии в Астане". Об этом пишется в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"При этом была подтверждена важность поддержания плотного взаимодействия и координации между Москвой и Тегераном по региональной проблематике как на двусторонней основе, так и в различных многосторонних форматах", отмечается в сообщении МИД.

Напомним, 6-я международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии прошла 14-55 сентября.

Ещё 5 раундов встреч по урегулированию кризиса в Сирии прошли в столице Казахстана Астане 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта, 3-4 мая и 4-5 июля. Основным результатом прошедших переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.