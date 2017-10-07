The Jerusalem Post: "Армения, исчезающее государство Южного Кавказа"

2017-10-07 12:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В мире есть несколько стран и территорий, будущее которых под большим сомнением и вопросом и вызывает большое беспокойство мирового сообщества. Для того чтобы предотвратить нежелательные для общей безопасности тенденции, международные институты инициируют активный поиск с участием известных ученых и специалистов из сферы политологии, экономики, социологии, демографии и других сфер. Стран, вызывающих проблемное беспокойство немало, среди них можно назвать такое образование на Южном Кавказе, как Республика Армения. Судя по тому, как уменьшается население в Армении, у этой страны реально стала просматриваться тревожная перспектива встать в один ряд с такими государствами, как Руанда, Гаити, с территорией под названием Западная Сахара. Причем, если в названных государствах причиной всех бед и несчастий были и становятся междоусобные распри, природные катаклизмы и прочие напасти, то в Армении наблюдается латентный геноцид против собственного народа.

Об этом написал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье «Армения, исчезающее государство Южного Кавказа» (http://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/Armenia-a-vanishing-state-of-the-South-Caucasus-506777) опубликованной 6 октября в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

По мнению Гута, само изолировавшаяся в регионе Южного Кавказа, Армения из-за необоснованных территориальных претензий к соседним государствам: Азербайджану, Турции и Грузии, а в основном из-за оккупации азербайджанских земель и продолжающей военной агрессии осталась практически в стороне от главных геополитических, геоэкономических, транспортных и логистических проектов, связанных с газовыми и нефтяными ресурсами Каспийского моря, а также «Великого шелкового пути», берущего начало в Китае.

"Это неоспоримый факт, что Армения - самая зависимая страна Южного Кавказа. Со дня развала Советского Союза Армения полностью привязана и зависит от внешних политических и экономических амбиций России. Геополитически для России Армения является форпостом на Южном Кавказе. Деваться Армении некуда — она со всех сторон окружена противниками, поэтому Армения и Россия обречены на сотрудничество. Экономика Армении находится в плачевном состоянии, это определяет и будет определяться тем, что Армения потихоньку превращается в полного сателлита России. Армения, небольшая страна с трехмиллионным населением, все последние годы находится в положении геополитической изоляции. Армению от голода спасает богатая армянская диаспора (частные трансферы составляют около двух миллиардов долларов в год) и спонсорская помощь конгресса США. Сегодня Армении перестает помогать даже диаспора, недовольная тем, как нынешний президент Серж Саргсян грабит армянский народ, и в целом - правлением мафиозного клана. Ненормально большая зависимость Армении от внешнего мира может серьезно затруднить реализацию возможностей. Но на то и дипломатия, чтобы объяснить, что тут ничего личного, just a business" – отмечает автор статьи.

Арье Гут подчеркивает, что за последние восемь лет, в период президентства Саргсяна внешний долг Армении вырос более чем на 300 процентов и составляет более 50 процентов ВВП. "Превышение внешнего долга над реальными доходами Армении говорит о приближении страны к полному дефолту. Международные финансовые институты неоднократно выражали свое беспокойство по этому поводу. Несмотря на то, что в стране указывают, что уровень бедности составляет 32 процента, в реальности этот показатель превышает 60 процентов. Несмотря на привлеченные из-за рубежа средства, в стране нет устойчивого развития, не созданы экономическая база и структура" – пишет израильский эксперт в своей статье в газете "The Jerusalem Post".

По мнению ученого, руководителя социологического исследовательского центра Армении Геворга Погосяна, причиной массового "чемоданного настроения" является плачевное состояние экономики Армении. Жители столицы воспринимают реализуемую в стране экономическую политику негативно, видя выход только в выезде из страны

Гут подчеркивает, что если принять во внимание, что любая экономика является концентрированным выражением реализуемой политики, то становится очевидной главная причина всех бед Армении. "Страну раздирает бескомпромиссная грызня внутри властной элиты. Вне зависимости от того, в каком состоянии находится бюджет, как его формируют в правительстве и насколько он оказывается оправданным, населению от экономической деятельности перепадают крохи. Прорехи в бюджете во многом не удается залатать не потому, что нечем, а по причине тотального казнокрадства и нерационального профилирования выручаемых средств.

Беспредел и безнаказанность, инициируемые властями страны, довели ситуацию до того, что вершителями судеб страны стали недалекие и не имеющие простого горизонта непрофессионалы и некомпетентные дилетанты. То есть те, кому бывший полевой командир карабахских сепаратистов и террористов Серж Саргсян воздает по заслугам за "боевые подвиги". А этот круг так называемых деятелей, в основном, формируют выходцы из Нагорного Карабаха, с помощью которых президент Саргсян и сколотил свою "боевую политическую колонну" – пишет Арье Гут.

Израильский аналитик отмечает, что президентский срок Сержа Саргсяна истекает в 2018 году и он инициировал поправку к конституции, принятую в результате вызвавшего множество нареканий референдума в декабре 2015 года, которая предусматривает превращение Армении из президентской в парламентскую республику. "Критики утверждают, что цель Саргсяна — сохранить у власти его самого и его союзников после 2018 года. Серьезного общественного обсуждения поправки перед тем, как ее вынесли на референдум, не было, но позиция ее критиков была отражена в публичных акциях протеста и в социальных медиа. Против поправки выступали представители не только различных гражданских организаций и политической оппозиции, но также экономической и политической элиты, в том числе сам Кочарян. Они опасаются, что правящая партия будет манипулировать предстоящими выборами для собственной выгоды — в чем ее уже не раз обвиняли" – отмечает автор статьи.

Арье Гут отмечает, что официальная средняя зарплата в Армении составляет около 185 тысяч драм (340 долларов), но если исключить из общего списка олигархов, то большинство зарабатывает чуть больше половины от этой суммы. По той же статистике, в стране 18% безработных (антирекорд постсоветского пространства), и 29,8% армян живут за чертой бедности, что неудивительно, если учесть местную пенсию в 41 тысячу драм (около 80 долларов). При этом за один только газ жителям Еревана зимой приходится платить до 60 тысяч драм (около 116 долларов), а летом — до 20 тысяч драм (около 40 долларов). Нужно спросить у Саргсяна, как армянский народ на такую сумму должен вообще выживать? Ответ один, за счет денег, которые им присылают родственники из-за границы, но не у каждого есть такие родственники" – спрашивает автор статьи.

" В каком-то смысле регулярно присылаемая помощь — это не только спасение, но и проклятие республики. Несмотря на то, что денежные переводы в рублях, долларах и евро позволяют людям не умереть с голода, они же лишают их стимула к развитию. Зачастую целью среднестатистического армянина, постоянно проживающего в стране, является не личный карьерный рост или требование от властей работы на благо народа, а высылка своего ребенка на заработки за рубеж. А выехавшая за рубеж молодежь обосновавшись там и вкусив более лучшую жизнь и свободу, отделавшись от участи быть убитым на оккупированной чужой земле – в Нагорном Карабахе, не хочет возвращаться. И это завершается ударом по демографии Армении, как в количественном, так и в возрастном соотношении. Получается, что Армения постепенно может опустеть, а в дальнейшем неизвестна будет даже судьба государства, оно может постепенно и исчезнуть" –пишет Арье Гут.

Автор статьи делает небольшое отступление и раскрывает корни всех несчастий, обрушившихся на голову армянского народа и всей Армении. "Для Армении все несчастья начались с оккупации 20 процентов азербайджанских территорий, из-за которых Армения фактически оказалась в полной геополитической и геоэкономической изоляции. Армения- это небольшая страна, поэтому в ней нет емкого рынка. Она не может соперничать с Казахстаном, Россией, Китаем или даже с нынешней Украиной. Соответственно, иностранный бизнес не будет выстраиваться в очередь к 3 миллионам армянских потребителей. Если бы у Армении было бы несколько миллиардов кубометров газа или нефти, то все могло бы быть по-другому, но Армения — не Саудовская Аравия и не Азербайджан. К тому же у Армении есть сложности с соседями: Турция и Азербайджан блокируют Армению из-за ее агрессии против Азербайджана (в свою очередь Армения блокирует часть Азербайджана-Нахичеванскую АР), а у Грузии и Ирана непростые взаимоотношения с Россией и США. Из соседей у Армении дружеские отношения только с Ираном, которые вызывают много вопросов"-пишет израильский эксперт в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

Армянский сайт Lragir.am пишет: «На протяжении длительного периода Иран пытался обеспечить влияние на Армению, устанавливая отношения с различными политическими партиями, финансируя группы и отдельные акции политических группировок, имелись также попытки создания филиалов ливанской шиитской террористической организации «Хезболла» в Ереване и в Степанакерте, вербовки более-менее подготовленных людей для террористов «Хезболла». Таким образом на бесконтрольной, оккупированной Арменией территории Азербайджана-Нагорном Карабахе Иран пытался создать филиал шиитской террористической организации «Хезболла», а может уже и создал, так как с того момента как материал вышел, прошло два года.

И здесь Арье Гут задает риторический вопрос: «А почему шиитский Иран поддерживает христианскую Армению против Азербайджана? "Где же исламский ценности и их религиозная солидарность, о которой они громогласно всегда заявляют?» Муллократическая власть, чья политика направлена далеко не на мирное сосуществование не только государств-соседей, но и представителей разных наций, проживающих в Иране, божится и клянется в своей приверженности миру. На поверку же выходит, что ислам (в данном случае для Ирана) - это лишь щит, и довольно крепкий. Во всем мире иранские лидеры выступают «в защиту обездоленных и угнетенных мусульман». Здесь, имея 600 км границу с не просто мусульманским, а шиитским Азербайджаном, 20% территории которого оккупировано Арменией и есть 1 миллион беженцев-мусульман. Где же ваша шиитская гордость господа аятоллы. Возникает вопрос: почему ни духовный лидер Ирана Хаменеи и президент Ирана Хасан Роухани не осудили Армению, оккупировавшей 20% территории братского шиитского Азербайджана и не выполняющей 4 резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и требующие от Армении покинуть оккупированные азербайджанские территории. Вот как здесь не вспомнить великие слова лорда Пальмерстона «У нас нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей, у нас есть только постоянные интересы». К сожалению, это сегодня жестокая реальность международных отношений и Азербайджан — это должен понимать и осознавать" – подчеркивает автор статьи.

Гут отмечает, что во время апрельских боев на линии фронта в Карабахе, которая заметно изменила статус-кво в пользу Азербайджана, незамедлительно привлекла к себе внимание мировых акторов – США, России, стран ЕС, единогласно призвавших стороны к мирному урегулированию проблемы. "Официальный Баку не раз заявлял и предупреждал Армению, что никогда не согласится с существующим статус-кво. В ответ на военные провокации Армении и в целях предотвращения диверсии, обеспечения безопасности своих граждан в начале апреля 2016 года азербайджанская армия осуществила сокрушительный удар по вооруженным силам Армении и заставила их отступить. Сегодня Азербайджан – страна, имеющая самую сильную и мощную армию на Южном Кавказе, которая ждала своего момента истины, чтобы продемонстрировать свою мощь" – отмечает автор статьи.

Напомним, что некоторое время спустя после инцидента экс-премьер-министр Армении, Грант Багратян выступил с дерзким заявлением о том, что Армения обладает ядерным оружием. Позже один из влиятельных представителей армянской военной элиты Аркадий Тер-Тадевосян заявил, что Армения готова применить грязную бомбу против мирных граждан Азербайджана. И этим Армения бросила вызов не только Азербайджану и региональной безопасности, но и всему человечеству.

"Президент Армении Серж Саргсян недавно выступая сказал, что атомная электростанция "Мецамор", действующая в Армении, важна не только для экономики страны, но и политической точки зрения имеет очень важное значение. Он отметил, что это единственное средство у Армении, для того, чтобы заставить все государства региона считаться с ней.

Это выступление еще раз показало, что Армения, как государство, выбравшее политику террора и оккупации, открывает новый фронт против Азербайджана и Турции: ядерный терроризм. Эти угрозы были не голословны, они прозвучали на фоне громкой операции спецслужб Грузии, задержавших трех граждан Армении, за попытку незаконного сбыта ядерного материала. По официальной информации Службы госбезопасности Грузии, граждане Армении пытались сбыть уран (U238) за 200 млн долларов США.

К сожалению, в тот же период ни один из этих ведущих стран мира не отреагировал на ряд серьезных заявлений представителей Армении, а также инцидентов с ядерной контрабандой, свидетельствующих о ядерных амбициях определенной части политической элиты этой страны.

И еще возникает вопрос, кто мог помогать отсталой Армении в ядерной области, за ответом далеко ходить не надо, конечно же соседний Иран. В таком случае отсутствие необходимой реакции со стороны мирового сообщества и международных организаций фактически превращается в потакание агрессии и терроризму" – отмечает израильский аналитик.

Вопрос в том, пишет автор - понимают ли в Армении то, что и крах экономики, и массовый отток населения из страны – это всего лишь последствия, а не причина бед? "Армении нужно бороться не с последствиями, а с тем, что лежит в основе проблем – причинами. Армения сегодня как больной человек. Это равносильно тому, что врач лечит последствия болезни, а не причину. А причина заключается в агрессивной внешней политике Армении и в неурегулированном армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

Ведь именно эти факторы повлекли за собой экономическую изоляцию Армении в регионе: на сегодня границы Армении закрыты не только с Азербайджаном, с которым сохраняется статус вяло текущей войны, но и с таким крупным рынком, как Турция, которая поддерживает позицию Азербайджана в этом вопросе" – отмечает автор статьи.

Уровень миграции в Армении зашкаливает. По официальным данным, на которые ссылаются армянские СМИ, к 1 января 2016 года население Армении по сравнению с предыдущим годом сократилось на 12 000 из-за массового оттока людей из страны и составило порядка 2,9 млн человек. " Люди просто не хотели умирать по прихоти кучки национал-шовинистов из партии «Дашнакцутюн», которым захотелось захватить территорию соседнего государства и создать в будущем «Великую Армению». В последние же годы люди уезжают из-за тяжелых социальных условий, безработицы, а также несправедливости судебных инстанций, высокого роста коррупции, олигархизации и монополизации», - говорится в материале армянской журналистки Лии Ходжоян на сайте EurAsia Daily.

Армянские демографы полагают, что за годы независимости Армения стала страной стареющей нации, поскольку число жителей страны, возраст которых превышает 63 года, составляет 12,6% от общего числа населения. По их подсчетам, до 2050 года число жителей Армении в возрасте 65 лет составит 25-27% от всего населения, что станет серьезным вызовом для государства в плане социального обеспечения.

"Если эта политика и после 2018 года будет продолжаться в том же русле, то Армения постепенно дойдет до самоуничтожения, саморазрушения, самого края обрыва, откуда не будет возврата. Армения должна прекратить предъявлять территориальные претензии к соседним государствам, освободить оккупированные территории Азербайджана, взглянуть на модель развития прибалтийских стран, которые сотрудничая развиваются и дружно интегрировались в ЕС, НАТО и другие международные организации. Они смотрят вперед, а не назад, как это делает Армения. Армения должна перестать преследовать Турцию из-за событий 1915 года. Армении следует бросить взгляд на страны ЕС, которые тоже воевали между собой, но сегодня нашли общий язык и создали общий дом - Европейский Союз. Если Армения преодолеет все эти амбиции и вызовы, которые довели страну до такого состояния, то может спасти свое положение, а не быть аппендицитом на теле Южного Кавказа" - резюмирует израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.