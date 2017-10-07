В Баку сбитая автобусом женщина потеряла память

2017-10-07 12:31 | www.oxu.az | 5

В Баку у сбитого автобусом пешехода началась амнезия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

На улице Самед Бека Мехмандарова в поселке Бакиханов переходившую дорогу не по правилам 28-летнюю Саму Искендерову сбил ехавший на высокой скорости пассажирский автобус №209. Пострадавшая на карете скорой помощи была доставлена в больницу.

Как сообщили врачи, после аварии С.Искендерова потеряла память и не может вспомнить события прошедшего дня.

Водитель задержан сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района. По факту ведется расследование.

Э.А.

