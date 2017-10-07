В Пакистане автобус столкнулся с фургоном, 14 человек погибли

2017-10-07 12:44 | www.oxu.az | 5

По меньшей мере 14 человек погибли, 25 пострадали после того, как автобус столкнулся с фургоном в Пакистане, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Авария произошла в округе Мастунг на западе провинции Белуджистан в субботу.

Пассажирский автобус столкнулся с фургоном, когда следовал из Кветты, административного центра провинции, в город Сиби к юго-востоку от него.

В фургоне же в основном ехали молодые люди, направлявшиеся на пикник, сообщили местные власти.

Точное количества людей, находившихся в обоих транспортных средствах, и причин ДТП не известно.

Н.Г.