В Пакистане автобус столкнулся с фургоном, 14 человек погибли

2017-10-07 12:44 | www.oxu.az | 5
По меньшей мере 14 человек погибли, 25 пострадали после того, как автобус столкнулся с фургоном в Пакистане, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
Авария произошла в округе Мастунг на западе провинции Белуджистан в субботу.
Пассажирский автобус столкнулся с фургоном, когда следовал из Кветты, административного центра провинции, в город Сиби к юго-востоку от него.
В фургоне же в основном ехали молодые люди, направлявшиеся на пикник, сообщили местные власти.
Точное количества людей, находившихся в обоих транспортных средствах, и причин ДТП не известно.
Н.Г.