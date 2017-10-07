EMİN и Лепс: Премьера клипа "В пробках" (ВИДЕО)

2017-10-07 12:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский певец и композитор EMİN (Эмин Агаларов) презентовал в социальных сетях новый клип на песню "В пробках", в котором снялся его друг и популярный исполнитель Григорий Лепс, сообщает Trend Life. Песня посвящена легендарным московским пробкам, в которых ежедневно простаивают миллионы москвичей.

"Кого только не встретишь и не увидишь в час-пик в Москве! Скучающие и ругающиеся люди, красивая незнакомка, и даже Григорий Лепс!

Взгляните на ненавистные пробки по-новому, смотрите осеннее видео EMIN’а и ставьте на репит, пока стоите В ПРОБКАХ", - говорится на официальном сайте артиста.

Этот клип стал первым плодом сотрудничества и объединения бизнеса Эмина Агаларова с продюсерским центром Григория Лепса. Клип снят в Москве на территории комплексов "Крокус сити".

Напомним, что EMIN и Лепс вместе Сергеем Кожевниковым также являются организаторами международного фестиваля "ЖАРА", который проходит в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)