Багдад призвал Турцию и Иран закрыть границу с Иракским Эрбилом

2017-10-07 12:15 | www.trend.az | 5

МИД Ирака обратился к властям Турции и Ирана с призывом закрыть КПП на границе с курдской автономией Ирака, где прошел референдум о независимости, передает РИА Новости со ссылкой на представителя иракского МИД Ахмед Махджуб.

По словам Махджуба, МИД Ирака направил в посольства Турции и Ирана официальное обращение с требованием закрыть КПП и ограничить поставки и торговые операции с нефтью.

В обращении отмечается, что иракское правительство сотрудничает с Турцией и Ираном в рамках принципов добрососедства, уважения суверенитета Ирака для укрепления двустороннего сотрудничества и борьбы с совместными угрозами.

Ранее в Иракском Эрбиле прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Эрбиля- Турция и Иран, а также США и ООН.

Ранее Турция объявила о прекращении авиасообщения с Иракским Эрбилом и прекращении трансляции в стране ряда телеканалов автономии. ВС Турции и Ирака в течение двух последних недель проводят совместные учения в районе турецко-иракской границы.