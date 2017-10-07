В ДТП с автобусом в Пакистане погибли по меньшей мере 14 человек

2017-10-07 12:26 | www.trend.az | 5

По меньшей мере 14 человек погибли, 25 пострадали после того, как автобус столкнулся с фургоном в Пакистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Авария произошла в округе Мастунг на западе провинции Белуджистан в субботу. Пассажирский автобус столкнулся с фургоном, когда следовал из Кветты — административного центра провинции — в город Сиби к юго-востоку от него.

В фургоне же в основном ехали молодые люди, направлявшиеся на пикник, сообщили местные власти.

Точного количества людей, находившихся в обоих транспортных средствах, как и причин ДТП, телеканал не называет.