Внешний долг Армении растет в геометрической прогрессии

2017-10-07 12:37 | www.trend.az | 5

Газета «Жоховурд» пишет, что внешний долг Армении растет в геометрической прогрессии. Как стало известно накануне, по состоянию на 1-е октября он составил 6 млрд. 308 млн. долларов, увеличившись в течение месяца на 48.1 млн., а по сравнению с началом года – на 365.9 млн. долларов.

Издание выяснило из официальных документов, что из этой суммы 5 млрд. 696.6 млн. долларов – долг правительства, из которого 4 млрд. 456.5 долларов – внешний долг.

«Отметим, что правительство планирует до конца года еще больше увеличить государственный долг, приблизив его к установленному законом запретному порогу внешнего долга – 60% к ВВП», - пишет газета.