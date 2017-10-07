Минналогов Азербайджана выполнило почти 70% прогноза на 2017 г.

2017-10-07 12:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили 5,22 миллиарда манатов, что на 0,1 процента больше прогноза, сообщает в субботу министерство по налогам страны.

В 2017 году в Азербайджане по линии министерства по налогам прогнозируются поступления в размере 7,645 миллиарда манатов [с учетом корректировки бюджетных прогнозов], или 45,6 процента от общего объема бюджетных доходов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2017 год утверждены в размере 16,766 миллиарда манатов, расходы - 17,941 миллиарда манатов. Бюджетные прогнозы сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Официальный курс на седьмое октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)