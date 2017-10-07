Министр о нарушении соотношения между девочками и мальчиками

2017-10-07 13:42 | www.oxu.az | 5

Нарушение соотношения между девочками и мальчиками в мире вовсе не связано с религиозными факторами.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на проходящей в Баку фотовыставке под названием «Отцы и дочери» сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он также сообщил, что больше всего нарушение соотношения наблюдается в Китае:

«Если сегодня посмотреть на список стран, где подобное нарушение превалирует, то мы обнаружим что 3 страны из первой восьмерки это страны Кавказа - Азербайджан, Грузия и Армения. Другие страны в списке - Китай, Тайвань, Индия, Пакистан и Вьетнам. В результате изучения этого вопроса мы обнаружили, что в соседнем Иране и Турции эта пропорция не нарушена. Значит, тут есть роль кавказского менталитета. Должны приниматься меры для нейтрализации влияния этого фактора».

C.Б.

