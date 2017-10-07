Азербайджанский молодежный кинофестиваль, или Как рассказать свою историю (ФОТО)

2017-10-07 12:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus прошел четвертый Азербайджанский молодежный кинофестиваля, организованный посольством США и дубляжной студией Cinemazadeh при содействии музыкальной школы Desperado, Azerbaijan Alumni Association, American Film Showcase, Özsüt и Hard Rock Cafe, сообщает Trend Life.

На протяжении трех дней были показаны фильмы кинематографистов из Азербайджана, США и Европы, прошли эксклюзивные презентации различных картин, мастер-классы, встречи с зарубежными режиссерами. Тема фестиваля в этом году - "Расскажи свою историю!". На фестивале были показаны фильмы о беженцах и вынужденных переселенцах, кинокартины, снятые женщинами-кинематографистами и фильмы молодых участников фестиваля из Азербайджана.

Первый день фестиваля прошел в кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall с фуршетом и живой музыкой группы Ahmedowsky Trio. На открытии основатель и организатор фестиваля Майкл Райборн, представитель посольства США Фергани Алиев, режиссер Самир Керимоглу и специальный гость Пабло Махаве рассказали о проведении фестиваля, направленного на развитие кинематографии в стране, налаживания мостов культуры между странами, обмена опытом с зарубежными специалистами.

Зрителям был представлен документальный фильм "Hello Neighbor" о беженцах и вынужденных переселенцах, снятый американскими кинематографистами, а также фильмы вынужденного переселенца из Афганистана Фридуна Джоинда. С режиссером была установлена прямая видеосвязь, Фридун Джоинда ответил на вопросы зрителей.

На второй день фестиваля в кинотеатре CinemaPlus Azərbaycan прошел показ около 40 короткометражных фильмов молодых режиссеров и участников из Азербайджана, а также грузинских кинематографистов. Тамта Габричидзе ответил на вопросы аудитории и поделился своим опытом. Пабло Махаве выступил с презентацией об использовании виртуальной реальности в документальных фильмах.

В последний день фестиваля в кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall были продемонстрированы фильмы победителей, прошла церемония награждения победителей. Все участники фестиваля были отмечены сертификаты, а призеры получили ценные подарки. Заместитель генерального директора сети кинотеатров CinemaPlus и директор Cinemazadeh Джафар Ахундзаде поздравил участников фестиваля и отметил важность реализации проекта для азербайджанской молодежи. После окончания фестиваля была проведена вечеринка в Hard Rock Cafe.

(Автор: Вугар Иманов)