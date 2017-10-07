Путин и Назарбаев обсудили сотрудничество двух стран

2017-10-07 13:08 | www.trend.az | 5

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники обсудили сотрудничество между странами, сообщила пресс-служба казахстанского лидера, передает РИА Новости.

"В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня", — говорится в сообщении на сайте президента.

Отмечается, что Назарбаев поздравил Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.