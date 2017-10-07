Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта (ФОТО) (версия 2)

2017-10-07 13:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, России - Игоря Попова, нового сопредседателя от США Эндрю Шефера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы переговоров, проводимых по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, проведена беседа о будущей встрече на высоком уровне.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера.

Пожелав Эндрю Шеферу успехов в деятельности, глава государства сказал, что прежние сопредседатели от США прикладывали совместные с другими сопредседателями усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, с сожалением отметил, что конфликт до сих пор не урегулирован и сказал, что причинами этого являются попытки Армении сохранить неизменным статус-кво, продолжение ею оккупации азербайджанских земель и игнорирование соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Сказав, что в настоящее время переговорный процесс восстанавливается, Президент Ильхам Алиев отметил, что проводится конструктивная работа по нахождению пути справедливого решения, опирающегося на нормы международного права, и что Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании этого конфликта.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер передал главе государства приветствия Президента США Дональда Трампа и руководства Государственного департамента США. Он подчеркнул, что, как отметил и Президент Ильхам Алиев, статус-кво неприемлем, и поэтому будут прилагаться усилия по процессу, проводимому по мирному урегулированию конфликта на основе норм международного права.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента США Дональда Трампа и руководства Государственного департамента, попросил передать его приветствия Президенту и руководству Государственного департамента США.