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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-07 13:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений. Соответственно, средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7002 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

25 сентября

1,7008

2 октября

1,7002

26 сентября

1,7008

3 октября

1,7002

27 сентября

1,7002

4 октября

1,7002

28 сентября

1,7002

5 октября

1,7002

29 сентября

1,7002

6 октября

1,7002

Средний курс за неделю

1,70044

Средний курс за неделю

1,7002

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0132 маната (0,66 процента). Средневзвешенный курс составил 1,99634 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

25 сентября

2,0296

2 октября

2,0023

26 сентября

2,016

3 октября

1,9904

27 сентября

2,0026

4 октября

2,0005

28 сентября

1,9946

5 октября

1,9994

29 сентября

2,0027

6 октября

1,9891

Средний курс за неделю

2,0091

Средний курс за неделю

1,99634

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,34 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02942 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

25 сентября

0,0295

2 октября

0,0295

26 сентября

0,0296

3 октября

0,0293

27 сентября

0,0294

4 октября

0,0294

28 сентября

0,0292

5 октября

0,0295

29 сентября

0,0293

6 октября

0,0294

Средний курс за неделю

0,0294

Средний курс за неделю

0,02942

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0026 маната (0,55 процента). Соответственно, средневзвешенный курс составил 0,475975 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

25 сентября

0,4858

2 октября

0,4762

26 сентября

0,4802

3 октября

0,4751

27 сентября

0,4799

4 октября

0,4768

28 сентября

0,474

5 октября

0,4758

29 сентября

0,4773

6 октября

0,4736

Средний курс за неделю

0,47944

Средний курс за неделю

0,475975

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 14,6217 маната (на 0,67 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2168,36708 маната.

Изменение стоимости унции золота

25 сентября

2202,1958

2 октября

2181,5266

26 сентября

2199,6446

3 октября

2165,5447

27 сентября

2210,345

4 октября

2161,3793

28 сентября

2180,5915

5 октября

2166,4799

29 сентября

2181,9517

6 октября

2166,9049

Средняя стоимость за неделю

2194,94572

Средняя стоимость за неделю

2168,36708

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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