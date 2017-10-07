Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-07 13:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений. Соответственно, средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7002 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 25 сентября 1,7008 2 октября 1,7002 26 сентября 1,7008 3 октября 1,7002 27 сентября 1,7002 4 октября 1,7002 28 сентября 1,7002 5 октября 1,7002 29 сентября 1,7002 6 октября 1,7002 Средний курс за неделю 1,70044 Средний курс за неделю 1,7002

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0132 маната (0,66 процента). Средневзвешенный курс составил 1,99634 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 25 сентября 2,0296 2 октября 2,0023 26 сентября 2,016 3 октября 1,9904 27 сентября 2,0026 4 октября 2,0005 28 сентября 1,9946 5 октября 1,9994 29 сентября 2,0027 6 октября 1,9891 Средний курс за неделю 2,0091 Средний курс за неделю 1,99634

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,34 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02942 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 25 сентября 0,0295 2 октября 0,0295 26 сентября 0,0296 3 октября 0,0293 27 сентября 0,0294 4 октября 0,0294 28 сентября 0,0292 5 октября 0,0295 29 сентября 0,0293 6 октября 0,0294 Средний курс за неделю 0,0294 Средний курс за неделю 0,02942

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0026 маната (0,55 процента). Соответственно, средневзвешенный курс составил 0,475975 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 25 сентября 0,4858 2 октября 0,4762 26 сентября 0,4802 3 октября 0,4751 27 сентября 0,4799 4 октября 0,4768 28 сентября 0,474 5 октября 0,4758 29 сентября 0,4773 6 октября 0,4736 Средний курс за неделю 0,47944 Средний курс за неделю 0,475975

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 14,6217 маната (на 0,67 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2168,36708 маната.

Изменение стоимости унции золота 25 сентября 2202,1958 2 октября 2181,5266 26 сентября 2199,6446 3 октября 2165,5447 27 сентября 2210,345 4 октября 2161,3793 28 сентября 2180,5915 5 октября 2166,4799 29 сентября 2181,9517 6 октября 2166,9049 Средняя стоимость за неделю 2194,94572 Средняя стоимость за неделю 2168,36708

(Автор: Азад Гасанли)

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