Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-07 13:27 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений. Соответственно, средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7002 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
25 сентября
|
1,7008
|
2 октября
|
1,7002
|
26 сентября
|
1,7008
|
3 октября
|
1,7002
|
27 сентября
|
1,7002
|
4 октября
|
1,7002
|
28 сентября
|
1,7002
|
5 октября
|
1,7002
|
29 сентября
|
1,7002
|
6 октября
|
1,7002
|
Средний курс за неделю
|
1,70044
|
Средний курс за неделю
|
1,7002
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0132 маната (0,66 процента). Средневзвешенный курс составил 1,99634 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
25 сентября
|
2,0296
|
2 октября
|
2,0023
|
26 сентября
|
2,016
|
3 октября
|
1,9904
|
27 сентября
|
2,0026
|
4 октября
|
2,0005
|
28 сентября
|
1,9946
|
5 октября
|
1,9994
|
29 сентября
|
2,0027
|
6 октября
|
1,9891
|
Средний курс за неделю
|
2,0091
|
Средний курс за неделю
|
1,99634
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,34 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02942 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
25 сентября
|
0,0295
|
2 октября
|
0,0295
|
26 сентября
|
0,0296
|
3 октября
|
0,0293
|
27 сентября
|
0,0294
|
4 октября
|
0,0294
|
28 сентября
|
0,0292
|
5 октября
|
0,0295
|
29 сентября
|
0,0293
|
6 октября
|
0,0294
|
Средний курс за неделю
|
0,0294
|
Средний курс за неделю
|
0,02942
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0026 маната (0,55 процента). Соответственно, средневзвешенный курс составил 0,475975 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
25 сентября
|
0,4858
|
2 октября
|
0,4762
|
26 сентября
|
0,4802
|
3 октября
|
0,4751
|
27 сентября
|
0,4799
|
4 октября
|
0,4768
|
28 сентября
|
0,474
|
5 октября
|
0,4758
|
29 сентября
|
0,4773
|
6 октября
|
0,4736
|
Средний курс за неделю
|
0,47944
|
Средний курс за неделю
|
0,475975
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 14,6217 маната (на 0,67 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2168,36708 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
25 сентября
|
2202,1958
|
2 октября
|
2181,5266
|
26 сентября
|
2199,6446
|
3 октября
|
2165,5447
|
27 сентября
|
2210,345
|
4 октября
|
2161,3793
|
28 сентября
|
2180,5915
|
5 октября
|
2166,4799
|
29 сентября
|
2181,9517
|
6 октября
|
2166,9049
|
Средняя стоимость за неделю
|
2194,94572
|
Средняя стоимость за неделю
|
2168,36708
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli