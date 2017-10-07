В Тбилиси отметят 20-ю годовщину со дня создания ГУАМ

2017-10-07 13:36 | www.trend.az | 4

Министры иностранных дел Молдовы, Украины и Азербайджана прибудут в Тбилиси завтра, 8 октября, чтобы принять участие в торжествах по случаю 20-й годовщины со дня создания международной организации ГУАМ, сообщил глава грузинского МИДа Михаил Джанелидзе журналистам, передает Эхо Кавказа .

ГУАМ - организация за демократию и экономическое развитие, основана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. В этом году Грузия является председателем организации. Последняя встреча в рамках ГУАМ под председательством Грузии состоялась в марте в Киеве.

Повестка дня юбилейного заседания ГУАМ станет известна позже. По итогам встречи планируется принятие совместной декларации, сообщает агентство «Новости-Грузия».