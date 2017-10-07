Президент Федерации футбола Турции готовится подать в отставку

2017-10-07 15:03 | www.oxu.az | 5

Президент Федерации футбола Турции Йылдырым Демирорен готовится подать в отставку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, Демирорен пришел к такому выводу после потери сборной Турции шансов на выход в финальный этап чемпионата мира 2018 года.

Вчера он после матча со сборной Исландии, в котором Турция проиграла со счётом 0:3, покинул стадион вместе с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Главный тренер команды Мирча Луческу счел целесообразным не брать по меньшей мере четырех футболистов на последний отборочный матч с Финляндией, который состоится 9 октября. Это Арда Туран, Бурак Йылмаз, Сельчук Инан и Джанер Эркин. Арда, в игре с Исландией, столкнулся с протестом болельщиков. Бурак и Сельчук имеют незначительные травмы. Джанер получил жёлтую карточку. Также ожидается включение в этот список новых игроков.

Отметим, что в настоящее время сборная Турция с 14 очками на 4 месте в группе İ.

С.Б.

