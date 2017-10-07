Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

2017-10-07 13:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в высшей государственной деятельности во имя благоденствия российского народа, крепкого здоровья.

Президент России Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Россией, опирающиеся на принципы стратегического партнерства, и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, обменялись мнениями по перспективам сотрудничества стран.