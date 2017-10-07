The Washington Post опубликовала письмо азербайджанского дипломата

2017-10-07 13:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Американская газета The Washington Post опубликовала ответное письмо сотрудника посольства Азербайджана в Вашингтоне Инджи Садыховой в ответ на ряд предвзятых статей, опубликованных в последнее время в этой газете, говорится в сообщении, распространенном в субботу посольством.

В письме азербайджанского дипломата, опубликованном в газете, в которой в особенности в последнее время публикуются материалы критического характера в отношении Азербайджана, говорится, что редакционный состав газеты опирается в написанной статье на предположения, и нет никаких весомых доводов, ставящих под сомнение заявления официальных лиц Азербайджана и Грузии.

Также подчеркивается, что подобное наносит удар по азербайджано-грузинскому партнерству, которое является самым сильным стратегическим и важным союзом на постсоветском пространстве, что не служит интересам ни Азербайджана, ни Грузии, ни США.

(Текст: Кямаля Сеидова)